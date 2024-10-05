В 123 бригаде терробороны подтвердили смерть комбата Игоря Гриба

фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965

В 123-й бригаде терробороны ВСУ подтвердили факт гибели командира 186-го отдельного батальона Игоря Гриба. Однако версию о самоубийстве пока не комментируют. В бригаде говорят, что причину гибели выясняют.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост в Facebook 123 бригады терробороны ВСУ.

Военные отметили, что Гриб был отдан военному делу и своей стране, заботился об личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива.

"Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба выясняются, проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.

Бригада напомнила, что о боевом пути их войск известно немало. В частности, личный состав бригады принимал непосредственное участие в освобождении Николаевской и Херсонской областей, а с ноября 2022 выполнял боевые задачи по защите побережья реки Днепр и островов Херсонской области.

"Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и командованию, разобраться в сложившихся обстоятельствах в военном коллективе и решить все проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", - добавили военные.

Напомним, 4 октября, журналист Владимир Бойко заявил, что комбат 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО якобы совершил самоубийство. По его словам, 33-летний Игорь Гриб застрелился 2 октября после того, как его батальон покинул позиции под Угледаром, в результате чего город был потерян окончательно.