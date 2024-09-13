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Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель директора Департамента развития электронных услуг министерства Валерия Ткач, передает RegioNews.

Чиновница подчеркнула, что функция развода в "Дії" еще не реализована, однако в ведомстве этот вопрос изучается.

"Если украинцы поддерживают такую идею, конечно, будут внесены изменения в нормативно-правовые акты, и такая функция в будущем может появиться в мобильном приложении. Но пока мы еще не на стадии обработки этого вопроса", – сказала она.

Ткач также рассказала, что за сутки через приложение было подано более 800 заявлений о регистрации брака.

Напомним, 9 сентября в приложении "Дія" была официально запущена функция бракосочетания онлайн.