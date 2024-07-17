Глава МВД времен Януковича в 2022 году агитировал украинских чиновников переходить на сторону России

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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру внутренних дел Захарченко, пытавшемуся в 2022 году склонить украинских отдельных должностных лиц к измене

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Сразу после российского полномасштабного вторжения в Украину подозреваемый звонил чиновникам Украины с предложением подписания договора с РФ о так называемой "дружбе и защите", что означало добровольную сдачу врагу территорий взамен занятия "высоких должностей"", - рассказали в ведомстве.

При этом, как отмечается в сообщении, предатель отмечал, что действует от имени руководства РФ. В дальнейшем, экс-министр принимал участие в создании и публикациях ряда видеозаписей, дайджестов, с целью формирования в обществе антивластных настроений для предоставления России помощи в проведении взрывной деятельности против Украины.

В своих выступлениях экс-чиновник оправдывает и признает правомерной вооруженную агрессию России против Украины, прославляет представителей вооруженных формирований России, добавили в ГБР.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о применении к экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику санкций и взыскал в доход государства принадлежащие ему активы.