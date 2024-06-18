Кабмин уволил с должности Мустафу Найема

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Кабинет Министров уволил Мустафу Найема с должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины

Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает RegioNews.

Кроме этого, Кабмин уволил еще двух заместителей Найема. В настоящее время временным исполняющим обязанности главы Госагентства восстановления является Роман Комендант.

Напомним, 10 июня глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем написал заявление об увольнении. Он утверждает, что ведомству мешают работать.