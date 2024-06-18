В Украину идет антициклон Ziggi

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Во вторник, 18 июня, над Украиной будет царить антициклон Ziggi, поэтому в большинстве области ожидается сухая погода

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает RegioNews.

"Вторник даст передохнуть от дождей. То есть больше в Украине будет сухой погоды, потому что антициклон Ziggi постарается", – отметила она.

По словам Диденко, "хвосты" атмосферных фронтов предопределят периодически дождь и грозу в Сумской, Харьковской, Волынской, Ровенской и вечером 18 июня в Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

"Температура воздуха начинает наверстывать летние возможности. Во вторник ожидается +26...+31 градус, в Сумской, Харьковской и Черниговской областях +23...+26 градусов", – отметила синоптик.

В Киеве сегодня преимущественно без осадков, разве что вечером во вторник возможен дождь с грозой. Температура воздуха в течение дня достигнет 27 градусов.

В общей сложности неделя будет теплой, до жары, разве что в четверг, 20 июня, кратковременно похолодает на севере, западе Украины.

Напомним, 18 июня во всех регионах Украины будут применяться круглосуточные графики отключений света. Ограничение потребления электричества будет действовать целый день.