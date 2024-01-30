В ВСУ рассказали, какие специалисты сейчас наиболее востребованы в армии

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Вооруженных силах Украины на сегодняшний день самыми востребованными специалистами являются пехотинцы. Но не менее важны танкисты и артиллеристы

Об этом рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Виктор Николюк в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Ему задали вопрос, какие специалисты в армии сейчас наиболее востребованы.

"Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага. Наиболее массовая подготовка в сухопутных войсках - это подготовка пехотинца. Не принижая роли, очень важны и беспилотники, и танкисты, и артиллеристы, и минометчики, кто угодно. Но на сегодняшний день - это пехота", – сказал он.

При этом Николюк добавил, что сейчас ВСУ готовы обучить любое количество личного состава.

"Будет это 100-200-500 тысяч - мы готовы. Постоянно уточняются фактические возможности всех учебных центров, реальное состояние инструкторского состава, потому что значительная часть задействована в районах выполнения боевых задач", – сказал Николюк.

Он добавил, около 80% военнослужащих ВСУ подготовили в Украине, а остальные 20% - проходили обучение за рубежом.

Нагадаємо, президент Владимир Зеленский озвучил численность украинской армии. По его словам, речь идет о 880 тысячах.