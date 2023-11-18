Генштаб обновил данные о потерях РФ: ликвидировано еще более 600 окупантов

На днях для украинцев, которые собираются получить водительские права, появилась хорошая новость — уже не нужно будет ходить в автошколу, чтобы сдать теоретический экзамен для дальнейшего получения пр...

Нововведения для будущих водителей: Как получить удостоверение в новых реалиях и сколько это стоит

15 ноября 2023

Вспышка гепатита А: Как уберечься от болезни и какие симптомы указывают на инфицирование

Украинцев смутила новость о вспышке гепатита А на Виннитчине, ведь эта болезнь довольно опасна, но самое главное, что ее вспышки вообще не присущи нашей стране. Поэтому врачи советуют очень тщательно ...