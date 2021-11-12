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12 ноября 2021, 16:22

На Киевщине печатью фейковых COVID-сертификатов занималась подпольная типография

12 ноября 2021, 16:22
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Фото: офис ГПУ
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На Киевщине разоблачена подпольная типография по изготовлению фиктивных COVID-сертификатов и негативных ПЦР-тестов

Об этом сообщает офис Генерального прокурора Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, трое жителей Киевской области создали в арендованных квартирах подпольную типографию, где изготавливали поддельные медицинские документы – сертификаты о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19 и отрицательные ПЦР-тесты.

Объявления о своих услугах они размещали в специально созданном телеграм-канале, а готовые документы отправляли по почте.

Правоохранительными органами проведены обыски в помещениях типографии и по месту жительства участников группы, в ходе которых изъята компьютерная и оргтехника, более 70 печатей и штампов медицинских учреждений, бланки строгой отчетности медицинских учреждений, а также денежные средства в сумме около 500 000 грн и 12 000 долл США.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие причастные лица.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины в Днепре заблокировала схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Киев ГПУ COVID-19 covid-сертификат

 
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