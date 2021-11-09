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09 ноября 2021, 17:42 6

СБУ квалифицировала как теракты обстрелы населенных пунктов на Донбассе 7 ноября

09 ноября 2021, 17:42 6
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Фото СБУ
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Служба безопасности Украины открыла уголовные производства из-за обстрелов боевиками 7 ноября населенных пунктов на Донбассе. Дела возбуждены по статье террористический акт, повлекший тяжкие последствия

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает RegioNews.

В Луганской области Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в связи с вражескими обстрелами Северодонецкого района, совершенными 7 ноября этого года, - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что в результате ударов боевиков, которые применили запрещенное артиллерийское вооружение крупных калибров, в районе села Новозвановка убит один и ранены двое военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в селе Нижнее-1 от вражеских обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Повреждено здание и оборудование Попаснянского водоканала. Кроме этого, в результате артиллерийского удара перебит газопровод высокого давления, что вызвало большой пожар и лишил свыше 1,1 тысячи абонентов в разных населенных пунктах газоснабжения.

По данным фактам СБУ открыла уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

На месте происшествия работает следственная группа СБУ. Собраны доказательства военной агрессии против Украины, в том числе остатки запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных боеприпасов.

Как сообщалось, в течение суток 7 ноября на Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб.

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