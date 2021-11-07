Оккупанты на Донбассе притихли - всего два обстрела за сутки
За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Болотенное оккупанты привлекли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, 5 ноября боевики на Донбассе ранили одного нашего защитника.