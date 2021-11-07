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Оккупанты на Донбассе притихли - всего два обстрела за сутки
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07 ноября 2021, 10:03 133

Оккупанты на Донбассе притихли - всего два обстрела за сутки

07 ноября 2021, 10:03 133
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Фото из открытых источников
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За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты привлекли беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, 5 ноября боевики на Донбассе ранили одного нашего защитника.

Донбасс ООС война боевики штаб оккупанты

 
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