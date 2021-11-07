Окупанти на Донбасі притихли - всього два обстріли за добу
Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотене окупанти залучили безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Нагадаємо, 5 листопада бойовики на Донбасі поранили одного нашого захисника.