Вакцинація в Україні: щеплення отримали ще майже 178 тисяч осіб
Протягом минулої доби, 30 жовтня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 177 765 осіб, з них повністю імунізовані понад 44 тисячі людей
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Так за добу одну дозу вакцини отримала 133 251 людина, а повністю вакцинувались 44 514 людей.
Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу - 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 17 577 773 щеплення.
Раніше повідомлялось, що в Україні за минулу добу зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 108 дітей та 178 медпрацівників.