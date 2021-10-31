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31 жовтня 2021, 10:31 5

Вакцинація в Україні: щеплення отримали ще майже 178 тисяч осіб

31 жовтня 2021, 10:31 5
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 30 жовтня, щеплення від коронавірусу в Україні отримали 177 765 осіб, з них повністю імунізовані понад 44 тисячі людей

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так за добу одну дозу вакцини отримала 133 251 людина, а повністю вакцинувались 44 514 людей.

Зазначається, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу - 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 17 577 773 щеплення.

Раніше повідомлялось, що в Україні за минулу добу зафіксували 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 108 дітей та 178 медпрацівників.

коронавірус ушпиталення МОЗ пандемія вакцинація

 
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