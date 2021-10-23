В Украине снова более 23 тыс. новых COVID-больных

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Об этом пишет RegioNews, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 362 человека; летальных исходов – 483; выздоровело - 8 330 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2 748 614 человек; выздоровел - 2 369 695 человек; летальных случаев - 63486; проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился.

Также стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.