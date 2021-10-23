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В Украине снова более 23 тыс. новых COVID-больных
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23 октября 2021, 10:33 11

В Украине снова более 23 тыс. новых COVID-больных

23 октября 2021, 10:33 11
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Фото: Рixabay
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В Украине 22 октября зафиксировали 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни

Об этом пишет RegioNews, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 362 человека; летальных исходов – 483; выздоровело - 8 330 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 2 748 614 человек; выздоровел - 2 369 695 человек; летальных случаев - 63486; проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился.

Также стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.

коронавирус карантин Минздрав

 
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