В Украине снова более 23 тыс. новых COVID-больных
В Украине 22 октября зафиксировали 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни
Об этом пишет RegioNews, со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 5 362 человека; летальных исходов – 483; выздоровело - 8 330 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели - 2 748 614 человек; выздоровел - 2 369 695 человек; летальных случаев - 63486; проведено ПЦР-тестов - 13 927 353.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине процент детей среди больных коронавирусом не увеличился.
Также стало известно, что на границе "красной" зоны карантина находятся пять областей.
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