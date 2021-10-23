В Україні знову понад 23 тис. нових COVID-хворих

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Про це пише RegioNews, з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу госпіталізовано - 5 362 особи; летальних випадків – 483; одужало - 8 330 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 748 614 осіб; одужало - 2 369 695 осіб; летальних випадків - 63486; проведено ПЛР-тестувань - 13 927 353.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні відсоток дітей серед хворих на коронавірус не збільшився.

Також стало відомо, що на межі "червоної" зони карантину перебувають п'ять областей.