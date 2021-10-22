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22 октября 2021, 09:06 255

В Украине новый суточный рекорд количества прививок от COVID-19

22 октября 2021, 09:06 255
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из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки вакцинировано первой или второй дозой от COVID-19 почти 270 тысяч человек. Это новый суточный рекорд прививок

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-cлужбу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что одну дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы - 85 559 людей.

В целом с начала вакцинальной кампании получили одну дозу вакцины 8,5 миллиона человек, дозы-6,82 миллиона.

Наибольшее количество украинцев прививались вакциной Пфайзер-более 3 миллиона прививок, Coronavac-2,4 миллиона .

Напомним, что в течение предыдущих суток, 21 октября, в Украине выявили 23 785 новых случаев коронавирусной инфекции. Это наибольшее количество инфицирований за все время пандемии. Наибольшее количество новых больных обнаружили во Львовской и Днепропетровской областях.

COVID-19 инфекции вакцина вакцинация Минздрав

 
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