В Минздраве рассказали, какие документы нужны для соблюдения новых правил межрегиональных перевозок

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Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Для проезда в транспорте можно будет предоставить COVID-сертификат на основании выздоровления, сертификат в "Дії", ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19, а также бумажную справку о получения первой вакцины.

Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID- сертификат о выздоровлении?

COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении "Дія” и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей "Дії”, тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.

Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?

Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой covid-сертификат в "Дії", когда он станет доступным.

Можно ли показать сертификат в "Дії"?

Да, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дія”. Подходит как "желтый” внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый” внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).

Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую справку для межрегиональных поездок?

Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.

В то же время, лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке, в Украине менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.

Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.

В настоящее время граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.

Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?

Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, проводивший прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.

Как сообщалось, Кабмин ограничил пользование транспортом для невакцинированных от COVID-19.