В Минздраве рассказали, какие документы нужны для соблюдения новых правил межрегиональных перевозок
Министерство здравоохранения ответило на самые частые вопросы относительно новых правил межрегиональных перевозок, с которыми обращаются украинцы
Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Для проезда в транспорте можно будет предоставить COVID-сертификат на основании выздоровления, сертификат в "Дії", ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19, а также бумажную справку о получения первой вакцины.
Могут ли переболевшие использовать в транспорте COVID- сертификат о выздоровлении?
COVID-сертификат на основании выздоровления предусмотрен в приложении "Дія” и сейчас находится на этапе тестирования. Когда он станет доступным для пользователей "Дії”, тогда его можно будет использовать для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом для поездок между регионами. Действовать такой COVID-сертификат будет 180 дней.
Можно ли получить бумажную справку о перенесенной болезни?
Получение бумажной справки пока не предусмотрено. Граждане смогут использовать такой covid-сертификат в "Дії", когда он станет доступным.
Можно ли показать сертификат в "Дії"?
Да, для поездок между областями можно показать цифровой сертификат в приложении "Дія”. Подходит как "желтый” внутренний COVID-сертификат (о получении первой дозы), так и "зеленый” внутренний COVID-сертификат (о получении полного курса вакцинации).
Если я имею противопоказания к прививке, могу ли я показывать такую справку для межрегиональных поездок?
Пока не существует утвержденной формы справки о противопоказаниях к вакцинации против COVID-19.
В то же время, лиц, которые действительно имеют абсолютные противопоказания к прививке, в Украине менее 1%. Речь идет о тяжелой аллергической реакции на первую дозу вакцины (анафилактический шок) или гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины.
Постановление №1236 не предусматривает, что граждане могут предъявлять во время межрегиональных поездок документ о противопоказаниях к вакцинации.
В настоящее время граждане могут сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19 и использовать его в поездках между регионами.
Где можно взять справку о получении первой дозы вакцины?
Бумажную справку о получении первой дозы вакцины против COVID-19 может выдать врач, проводивший прививку. Речь идет о форме 063-О. Ее также можно использовать для поездок межрегиональным транспортом.
Как сообщалось, Кабмин ограничил пользование транспортом для невакцинированных от COVID-19.