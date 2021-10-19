У МОЗ розповіли, які документи потрібні для дотримання нових правил міжрегіональних перевезень

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.

Для проїзду в транспорті можна буде надати COVID-сертифікат на підставі одужання, сертифікат в "Дії", ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19, а також паперову довідку про одержання першої вакцини.

Чи можуть ті, хто перехворів використати в транспорті COVID-сертифікат про одужання?

COVID-сертифікат на підставі одужання передбачений в додатку "Дія” та наразі перебуває на етапі тестування. Коли він стане доступним для користувачів "Дії”, тоді його можна буде використовувати для того, щоб скористатись громадським транспортом для поїздок між регіонами. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів.

Чи можна отримати паперову довідку про перенесену хворобу?

Отримання паперової довідки наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії”, коли він стане доступним.

Чи можна показати сертифікат в Дії?

Так, для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку "Дія”. Підходить як "жовтий” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

Якщо я маю протипоказання до щеплення, чи можу я показувати таку довідку для міжрегіональних поїздок?

Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19.

Водночас, осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення, в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.

Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації.

Наразі громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

Де можна взяти довідку про отримання першої дози вакцини?

Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом.

Як повідомлялося, Кабмін обмежив користування транспортом для невакцинованих від COVID-19.