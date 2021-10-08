Синоптики обещают теплый и солнечный уикенд 9-10 октября

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Если вы все еще не выбрались на осенний пикник, не собрали корзинку белых грибов в солнечном лесу и не выгуляли новый тренч, советуем поторопиться

По данным SINOPTIK.ua, погода на выходные 9–10 октября станет последним приятным сюрпризом перед дождливой неделей. На всей территории Украины установится теплая погода с переменной облачностью. В среднем можно рассчитывать на 12–14 °С.

Не проспите солнечный уикенд дома! Еще можно успеть сделать селфи на фоне золотых листьев и записаться на пешую экскурсию. Только в Черниговской и Сумской областях стоит одеться потеплее — столбик термометра не поднимется выше 12 °С. А вот жителям южных регионов и Закарпатья повезет больше всего. Так, в Одессе, Херсоне, Николаеве и Ужгороде прогноз погоды на выходные обещает до 15 °С днем. Зонтики и резиновые сапоги тоже можно оставить дома — на всей территории Украины осадков не предвидится.

Увы, если днем украинцев порадует солнечная погода, то уже в ночь с 9 на 10 октября синоптики обещают первые заморозки. Холоднее всего будет в Черниговской области — до -1 °С. В других регионах страны столбик термометра не опустится ниже 0–3 °С.

Погода в начале недели будет облачной, в западных регионах начнутся дожди. Жителям Закарпатья, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей советуем отложить пока белоснежные кроссовки, достать шарфы потеплее и запастись лимонами — погода на понедельник будет дождливой, до 9–12 °С, а промозглый ветер до 13–14 км/ч не добавит уюта. В восточной, южной и северной частях Украины, а также в Киеве дожди придут ко вторнику. При этом будет тепло. Например, в Днепре и Харькове в первой половине недели прогнозируют до 17–19 °С.

И кстати! Оказавшись на улице под дождем, обязательно прислушайтесь: если услышите гром в октябре, зима будет короткой и без снега.