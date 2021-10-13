В Украине более половины областей "оранжевые" - Минздрав

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По состоянию на 12 октября в Украине из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженность коек с кислородом и повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования "оранжевой" зоне эпидемической опасности соответствуют 15 регионов

Как передает RegioNews об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, из-за высокого уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом "оранжевой" зоне отвечают:

Волынская область;

Львовская область;

Херсонская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Через повышенный коэффициент выявления случаев инфицирования "оранжевой” зоне также отвечают:

Черкасская область.

Днепропетровская и Одесская области соответствуют оранжевой зоне аж по трем показателям: уровень госпитализаций, загруженность коек с кислородом и коэффициент выявления новых случаев. Донецкая, Запорожская и Харьковская области по двум показателям: уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом. В Луганской и Сумской областях существенно превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования и уровень госпитализаций.

В Житомирской и Хмельницкой областях существенно превышен коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

Напомним, за минувшие сутки, 12 октября, в Украине обнаружили 16307 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288. С 15 октября на Херсонщине установлен красный уровень эпидемической опасности.