В Україні понад половина областей "помаранчеві" - МОЗ

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Станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Так, через високий рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом "помаранчевій" зоні відповідають:

Волинська область;

Львівська область;

Херсонська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій” зоні також відповідають:

Черкаська область.

Дніпропетровська та Одеська області відповідають помаранчевій зоні аж за трьома показниками: рівень госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем та коефіцієнт виявлення нових випадків. Донецька, Запорізька та Харківська області за двома показниками: рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем. У Луганській та Сумській областях суттєво перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування та рівень госпіталізацій.

У Житомирській та Хмельницькій областях суттєво перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 жовтня, в Україні виявили 16307 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288. З 15 жовтня на Херсонщині встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.