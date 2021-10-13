В Україні понад половина областей "помаранчеві" - МОЗ
Станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Так, через високий рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом "помаранчевій" зоні відповідають:
Волинська область;
Львівська область;
Херсонська область;
Чернівецька область;
Чернігівська область.
Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій” зоні також відповідають:
Черкаська область.
Дніпропетровська та Одеська області відповідають помаранчевій зоні аж за трьома показниками: рівень госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем та коефіцієнт виявлення нових випадків. Донецька, Запорізька та Харківська області за двома показниками: рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем. У Луганській та Сумській областях суттєво перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування та рівень госпіталізацій.
У Житомирській та Хмельницькій областях суттєво перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків та рівень госпіталізацій.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 жовтня, в Україні виявили 16307 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Серед захворілих - 1588 дітей, медпрацівників - 288. З 15 жовтня на Херсонщині встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.