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20 сентября 2021, 13:41 248

На Херсонщине задержали мужчину по делу о захвате воздушного пространства при оккупации Крыма

20 сентября 2021, 13:41 248
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Фото: из открытых источников
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В Херсонской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь", которого подозревают в помощи захвата воздушного пространства при оккупации Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Кроме того, по данным оперативников, в 2014 году мужчина участвовал в захвате украинских стратегически важных объектов на территории полуострова. Среди них – международный аэропорт и региональное подразделение "Крымаэрорух".

Задержанный является бывшим военнослужащим Вооруженных Сил Украины. В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ", - сообщили в пресс-центре.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика "ЛНР", который в 2014 году участвовал в штурме и захвате административного здания спецслужбы.

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