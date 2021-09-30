В ООС зафиксировали семь нарушений режима "тишины" со стороны боевиков

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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

В районе Золотого-4 и Лебединского противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Шумов враг совершил прицельный обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Пески оккупанты обстреляли позиции ООС применив ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди наших воинов нет.

С начала этих суток, 30 сентября, случаев нарушения прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 28 сентября оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, ранены двое военнослужащих ООС.