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27 сентября 2021, 17:19 260

Стало известно, сколько силовиков в Украине уже вакцинировались от коронавируса

27 сентября 2021, 17:19 260
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Фото из открытых источников
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В Министерстве обороны полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 84% сотрудников, а в Министерстве внутренних дел – 68%

Как пишет RegioNews, об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которая состоялась под председательством президента Владимира Зеленского.

По результатам совещания было решено, что через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников.

В частности, желательно, чтобы двумя дозами было вакцинировано 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти.

Так, в Министерстве обороны прививки двумя дозами сейчас получили 84% сотрудников, в Министерстве внутренних дел – 68%.

Уточняется, что аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогических работников.

"Педагоги активно вакцинируются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников. Полную иммунизацию должны завершить за две недели.

коронавирус Украина вакцина Минобороны вакцинация

 
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