Стало известно, сколько силовиков в Украине уже вакцинировались от коронавируса
В Министерстве обороны полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 84% сотрудников, а в Министерстве внутренних дел – 68%
Как пишет RegioNews, об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19, которая состоялась под председательством президента Владимира Зеленского.
По результатам совещания было решено, что через две недели все министерства и центральные органы власти должны отчитаться о ходе вакцинации среди своих сотрудников.
В частности, желательно, чтобы двумя дозами было вакцинировано 70% работников министерств и центральных органов исполнительной власти.
Так, в Министерстве обороны прививки двумя дозами сейчас получили 84% сотрудников, в Министерстве внутренних дел – 68%.
Уточняется, что аналогичных показателей хотят достичь и среди педагогических работников.
"Педагоги активно вакцинируются. Уже более 70% работников учебных заведений получили прививки", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил министерствам и центральным органам власти вакцинировать от коронавируса 70% их работников. Полную иммунизацию должны завершить за две недели.