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27 вересня 2021, 17:19 253

Стало відомо, скільки силовиків в Україні вже вакцинувалися від коронавірусу

27 вересня 2021, 17:19 253
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві оборони повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли 84% співробітників, а в Міністерстві внутрішніх справ – 68%

Як пише RegioNews, про це йшлося на селекторній нараді з питань протидії пандемії COVID-19, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

За результатами наради було вирішено, що через два тижні всі міністерства і центральні органи влади повинні відзвітувати про хід вакцинації серед своїх співробітників.

Зокрема, бажано, щоб двома дозами було вакциновано 70% працівників міністерств і центральних органів виконавчої влади.

Так, у Міністерстві оборони щеплення двома дозами наразі отримали 84% співробітників, у Міністерстві внутрішніх справ – 68%.

Уточнюється, що аналогічних показників хочуть досягти й серед педагогічних працівників.

"Педагоги активно вакцинуються. Вже понад 70% працівників закладів освіти отримали щеплення", - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив міністерствам та центральним органам влади вакцинувати від коронавірусу 70% їхніх працівників. Повну імунізацію мають завершити за два тижні.

коронавірус Україна вакцина Міноборони вакцинація

 
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