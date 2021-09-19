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19 сентября 2021, 11:06 76

В Киеве перекрыли центр города из-за проведения Марша равенства

19 сентября 2021, 11:06 76
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Фото: censor.net
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В центре Киева перекрыли движение автотранспорта из-за проведения Марша равенства в рамках Kyiv Pride. Колонны с митингующими уже собрались в центре города. Для их охраны привлекли усиленные отряды полиции

Как передает RegioNews, о перекрытии улиц сообщили в Нацполиции.

В частности, полицейские перекрыли движение на Владимирской улице, бульваре Тараса Шевченко, Терещенковской улице, улице Льва Толстого и площади Льва Толстого. Кроме этого, перекрыто движение на некоторых частях улиц, прилегающих к маршруту марша.

Также внесены изменения в движение общественного транспорта: изменен маршрут троллейбусов № 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н и автобусов № 24, №20, №114, №118. Кроме того, закрыты на вход и выход станции метрополитена "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Театральная" (работает как пересадочный узел).

Организаторы марша пригнали фуру, в которой танцуют полуголые люди. На импровизированной сцене кроме символики ЛГБТ присутствуют национальные флаги Украины.

Кроме того, в центре столицы, возле университета Шевченко, собралась акция противников Марша равенства.

Напомним, 22 мая на улице Трехсвятительской в Киеве полиция задержала мужчину с крестом, который хотел помешать маршу трансгендеров. Марш трансгендеров проводят ко второй годовщине утверждения Международной классификации болезней 11 пересмотра Всемирной организацией здравоохранения.

ЛГБТ Киев транспорт полиция правоохранители улица марш

 
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