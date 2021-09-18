Оккупанты на Донбассе один раз нарушили режим "тишины"
В субботу, 18 сентября, оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил, пишет RegioNews.
Так, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
"О факте нарушения украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что ситуация в районе ООС контролируется украинскими военными.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 сентября, оккупанты семь раз нарушали режим тишины на Донбассе и ранили двух украинских военных.
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