Окупанти на Донбасі один раз порушили режим "тиші"
У суботу, 18 вересня, окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі
Про це повідомили у пресслужбі штабу операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.
Так, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
У штабі додали, що ситуація в районі ООС контролюється українськими військовими.
Нагадаємо, минулої доби, 17 вересня, окупанти сім разів порушували режим тиші на Донбасі й поранили двох українських військових.
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