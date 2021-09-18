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Окупанти на Донбасі один раз порушили режим "тиші"
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18 вересня 2021, 18:47 48

Окупанти на Донбасі один раз порушили режим "тиші"

18 вересня 2021, 18:47 48
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 18 вересня, окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це повідомили у пресслужбі штабу операції Об'єднаних сил, пише RegioNews.

Так, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Про факт порушення українська сторона СЦКК повідомила представникам місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що ситуація в районі ООС контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, минулої доби, 17 вересня, окупанти сім разів порушували режим тиші на Донбасі й поранили двох українських військових.

Донбас ООС Україна військові обстріли

 
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