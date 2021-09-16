09:01  16 сентября
В Украине за сутки более 5700 новых больных COVID-19
17:52  16 сентября
В Херсоне мужчину привалило бетонной плитой
16:57  16 сентября
Оккупанты снова сегодня обстреляли населенный пункт на Донбассе
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2021, 14:59 228

В ГБР рассказали, что полицейские среди "лидеров" по количеству получения взяток

16 сентября 2021, 14:59 228
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований за 8 месяцев текущего года разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. Уже сообщено о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений 482 лицам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, за 8 месяцев текущего года уведомление о подозрении по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды получили:

  • 1 чиновник категории "А";
  • 108 полицейских;
  • 8 прокуроров;
  • 1 работник СБУ;
  • 20 налоговиков;
  • 19 таможенников;
  • 27 пограничников;
  • 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
  • 10 работников Государственной лесной охраны;
  • 3 работника Госрыбагентства;
  • 2 работники Государственной миграционной службы;
  • 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
  • 2 работника Национальной гвардии Украины;
  • 15 военнослужащих;
  • 51 других.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 человека обвиняются по статье получения неправомерной выгоды.

По данным ГБР, наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументирован в Киеве – 8,8 млн гривен, Харьковской области – 1,8 млн гривен, Киевской области – 1,7 млн гривен, Одесской области – 1,4 млн гривен, Тернопольской области – 1,1 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.

ГБР политика взятка СБУ чиновники прокуратура полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua