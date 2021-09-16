В ГБР рассказали, что полицейские среди "лидеров" по количеству получения взяток
Государственное бюро расследований за 8 месяцев текущего года разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. Уже сообщено о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений 482 лицам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Так, за 8 месяцев текущего года уведомление о подозрении по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды получили:
- 1 чиновник категории "А";
- 108 полицейских;
- 8 прокуроров;
- 1 работник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 таможенников;
- 27 пограничников;
- 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;
- 10 работников Государственной лесной охраны;
- 3 работника Госрыбагентства;
- 2 работники Государственной миграционной службы;
- 4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
- 2 работника Национальной гвардии Украины;
- 15 военнослужащих;
- 51 других.
В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 человека обвиняются по статье получения неправомерной выгоды.
По данным ГБР, наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументирован в Киеве – 8,8 млн гривен, Харьковской области – 1,8 млн гривен, Киевской области – 1,7 млн гривен, Одесской области – 1,4 млн гривен, Тернопольской области – 1,1 млн гривен.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.