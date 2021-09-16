В ГБР рассказали, что полицейские среди "лидеров" по количеству получения взяток

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Государственное бюро расследований за 8 месяцев текущего года разоблачило получение взяток на общую сумму 20,8 млн гривен. Уже сообщено о подозрении в совершении коррупционных уголовных правонарушений 482 лицам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Так, за 8 месяцев текущего года уведомление о подозрении по статье принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды получили:

1 чиновник категории "А";

108 полицейских;

8 прокуроров;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников;

27 пограничников;

11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины;

10 работников Государственной лесной охраны;

3 работника Госрыбагентства;

2 работники Государственной миграционной службы;

4 работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

2 работника Национальной гвардии Украины;

15 военнослужащих;

51 других.

В суд направлены обвинительные акты в отношении 429 человек, из них 232 человека обвиняются по статье получения неправомерной выгоды.

По данным ГБР, наибольшую общую сумму неправомерной выгоды задокументирован в Киеве – 8,8 млн гривен, Харьковской области – 1,8 млн гривен, Киевской области – 1,7 млн гривен, Одесской области – 1,4 млн гривен, Тернопольской области – 1,1 млн гривен.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители задержали прокурора, который погорел на взятке.