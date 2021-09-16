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16 вересня 2021, 14:59 194

У ДБР розповіли, що поліцейські серед "лідерів" за кількістю отримання хабарів

16 вересня 2021, 14:59 194
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Фото: з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань за 8 місяців поточного року викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Вже повідомлено про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень 482 особам

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Так, за 8 місяців поточного року повідомлення про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди отримали:

  • 1 посадовець категорії "А";
  • 108 поліцейських;
  • 8 прокурорів;
  • 1 працівник СБУ;
  • 20 податківців;
  • 19 митників;
  • 27 прикордонників;
  • 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
  • 10 працівників Державної лісової охорони;
  • 3 працівники Держрибагентства;
  • 2 працівники Державної міграційної служби;
  • 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
  • 2 працівники Національної гвардії України;
  • 15 військовослужбовців;
  • 51 інших.

До суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 осіб, з них 232 особи обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди.

За даними ДБР, найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київській області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині правоохоронці затримали прокурора, який погорів на хабарі.

ДБР політика хабар СБУ чиновники прокуратура поліція

 
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