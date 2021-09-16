У ДБР розповіли, що поліцейські серед "лідерів" за кількістю отримання хабарів
Державне бюро розслідувань за 8 місяців поточного року викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Вже повідомлено про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень 482 особам
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Так, за 8 місяців поточного року повідомлення про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди отримали:
- 1 посадовець категорії "А";
- 108 поліцейських;
- 8 прокурорів;
- 1 працівник СБУ;
- 20 податківців;
- 19 митників;
- 27 прикордонників;
- 11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;
- 10 працівників Державної лісової охорони;
- 3 працівники Держрибагентства;
- 2 працівники Державної міграційної служби;
- 4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
- 2 працівники Національної гвардії України;
- 15 військовослужбовців;
- 51 інших.
До суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 осіб, з них 232 особи обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди.
За даними ДБР, найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київській області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.
Раніше повідомлялось, що на Донеччині правоохоронці затримали прокурора, який погорів на хабарі.