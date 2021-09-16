У ДБР розповіли, що поліцейські серед "лідерів" за кількістю отримання хабарів

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Державне бюро розслідувань за 8 місяців поточного року викрило отримання хабарів на загальну суму 20,8 млн гривень. Вже повідомлено про підозру у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень 482 особам

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Так, за 8 місяців поточного року повідомлення про підозру за статтею прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди отримали:

1 посадовець категорії "А";

108 поліцейських;

8 прокурорів;

1 працівник СБУ;

20 податківців;

19 митників;

27 прикордонників;

11 працівників Державної кримінально-виконавчої служби України;

10 працівників Державної лісової охорони;

3 працівники Держрибагентства;

2 працівники Державної міграційної служби;

4 працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

2 працівники Національної гвардії України;

15 військовослужбовців;

51 інших.

До суду направлені обвинувальні акти стосовно 429 осіб, з них 232 особи обвинувачуються за статтею отримання неправомірної вигоди.

За даними ДБР, найбільшу загальну суму неправомірної вигоди задокументовано у Києві – 8,8 млн гривень, Харківській області – 1,8 млн гривень, Київській області – 1,7 млн гривень, Одеській області – 1,4 млн гривень, Тернопільській області – 1,1 млн гривень.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині правоохоронці затримали прокурора, який погорів на хабарі.