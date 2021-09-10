Верховный Суд не изменил приговоры участникам скандальной роты"Торнадо"

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Коллегия судей третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда оставила без изменений приговоры в отношении лиц, связанных с расформированной ротой"Торнадо"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Верховного суда

"Торнадовцы", в частности были осуждены за "незаконное лишение свободы человека, вымогательство, пытки, доведение до самоубийства, самовольное присвоение властных полномочий".

Напомним, что Оболонский райсуд Киева назначил экс-командиру расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслану Онищенко, его заму Николаю Цукуру и еще 6 сотрудников подразделения длительные сроки лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", среди которых командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".