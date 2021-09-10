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10 вересня 2021, 21:42 1964

Верховний Суд не змінив вироки учасникам скандальної роти "Торнадо"

10 вересня 2021, 21:42 1964
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Фото з відкритих джерел
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Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду залишила без змін вироки щодо осіб, пов'язаних із розформованою ротою "Торнадо"

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook Верховного суду

"Торнадівці", зокрема були засуджені за "незаконне позбавлення волі людини, вимагання, катування, доведення до самогубства, самовільне присвоєння владних повноважень".

Нагадаємо, що Оболонський райсуд Києва призначив екскомандиру розформованої роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" Головного управління МВС України в Луганській області Руслану Онищенку, його заступнику Миколі Цукуру та ще 6 співробітникам підрозділу тривалі терміни позбавлення волі; ще чотирьом обвинуваченим дав умовні терміни.

Рота спеціального призначення "Торнадо" входила до структури МВС. У червні 2015 року було затримано 8 бійців "Торнадо", серед яких командир Руслан Онищенко, за звинуваченням у незаконному позбавленні волі і викраденні місцевих жителів, їх катуванні, вбивстві й низці інших тяжких злочинів. 18 липня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".

МВС суд викрадення позбавлення волі

 
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