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10 сентября 2021, 09:41 263

В Украине установили новый рекорд COVID-вакцинации за сутки

10 сентября 2021, 09:41 263
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Фото: из открытых источников
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В Украине за минувшие сутки вакцинировали 173 615 человек против COVID. Одну дозу получили 67 042 человека, вторую-106 573 человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Новый рекорд прививок за сутки! 173 615 человек вакцинированы против COVID-19 за прошедшие сутки 09 сентября", - говорится в сообщении.

В течение суток работали: 1010 мобильных бригад, 2 977 пунктов прививки, 337 центров вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании привито 5 789 254 человека, из них получили одну дозу - 5 789 252 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 618 573 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 407 825 прививок.

Напомним, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин предлагает разрешить работать школам в "желтой" и "оранжевой" зонах при вакцинации 80% персонала только первой дозой вакцины против COVID-19.

Минздрав вакцинация коронавирус пандемия украинцы

 
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