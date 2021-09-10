В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу

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В Україні за минулу добу вакцинували 173 615 людей проти COVID. Одну дозу отримали 67 042 людини, другу - 106 573 людини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 09 вересня", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали: 1010 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення, 337 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу - 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пропонує дозволити працювати школам у "жовтій" та "помаранчевій" зонах при вакцинації 80% персоналу тільки першою дозою вакцини проти COVID-19.