09:01  10 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад 3600 випадків зараження
11:33  10 вересня
Херсонщину атакували гусениці: знищили дерева й дісталися будинків
08:09  10 вересня
На Донбасі зафіксовано 12 порушень, бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2021, 09:41 260

В Україні встановили новий рекорд COVID-щеплень за добу

10 вересня 2021, 09:41 260
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за минулу добу вакцинували 173 615 людей проти COVID. Одну дозу отримали 67 042 людини, другу - 106 573 людини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Новий рекорд щеплень за добу! 173 615 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 09 вересня", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби працювали: 1010 мобільних бригад, 2 977 пунктів щеплення, 337 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу - 5 789 252 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 407 825 щеплень.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін пропонує дозволити працювати школам у "жовтій" та "помаранчевій" зонах при вакцинації 80% персоналу тільки першою дозою вакцини проти COVID-19.

МОЗ вакцинація коронавірус пандемія українці

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua