САП знову проситиме арештувати ексочільника "Приватбанку"
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) знову просить Вищий антикорупційний суд заочно заарештувати колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета
Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини
"Внесено таке клопотання", - повідомили в суді.
Повідомляється, що засідання з розгляду клопотання планувалося на середу, проте пізніше його відклали на інший день.
Нагадаємо, що в лютому 2021 року Національні антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру Олександру Дубілету. Ексголова правління "ПриватБанку" звинувачують у зловживаннях і розтраті 136 млн гривень банку.
Через деякий час стало відомо, що Дубілет виїхав з України в країни Європи. Зараз він знаходиться на території Ізраїлю.
Також повідомлялося, що в червні Дубілета оголосили в міжнародний розшук.
Крім того, в кінець липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт Дубілета.