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08 вересня 2021, 13:38 366

САП знову проситиме арештувати ексочільника "Приватбанку"

08 вересня 2021, 13:38 366
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Фото з відкритих джерел
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) знову просить Вищий антикорупційний суд заочно заарештувати колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Внесено таке клопотання", - повідомили в суді.

Повідомляється, що засідання з розгляду клопотання планувалося на середу, проте пізніше його відклали на інший день.

Нагадаємо, що в лютому 2021 року Національні антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру Олександру Дубілету. Ексголова правління "ПриватБанку" звинувачують у зловживаннях і розтраті 136 млн гривень банку.

Через деякий час стало відомо, що Дубілет виїхав з України в країни Європи. Зараз він знаходиться на території Ізраїлю.

Також повідомлялося, що в червні Дубілета оголосили в міжнародний розшук.

Крім того, в кінець липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт Дубілета.

САП Приватбанк ВАКС арешт

 
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