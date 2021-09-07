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07 сентября 2021, 10:27 13

В двух областях наблюдаются высокие показатели COVID-госпитализаций

07 сентября 2021, 10:27 13
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Фото: Рixabay
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В Украине по состоянию на 7 сентября эпидемиологические показатели в двух регионах страны длительное время не в пределах нормы

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Луганской области, начиная с прошлой недели, наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 92%, а ранее находилась в пределах 97,2-104,3%.

Кроме того, динамика госпитализаций длительное время превышена и во Львовской области. По последним данным, данный показатель остановился на отметке 60,9%, хотя ранее составлял 53,8%-66,3%.

Стоит отметить, что ситуация с COVID-госпитализациями улучшилась в Ровенской области, если еще вчера было превышение по этому показателю - 54,4%, то сегодня он составляет 55,5%.

Напомним, что в Украине за 6 сентября обнаружили 2 197 новых больных коронавирусом. Всего за сутки госпитализировали 485 человек, 53 больных умерли, выздоровели 1 429 человек. Среди заболевших за сутки - 197 детей и 37 медработников.

коронавирус Украина карантин госпитализация эпидемия

 
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