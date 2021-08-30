Верховный суд может лишиться еще двух судей: названа причина

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Судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Светлана Ус и Василий Огурецкий подали в отставку. Соответствующие заявления они направили в адрес Высшего совета правосудия

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на повестку дня заседание Высшего совета правосудия.

Вопрос отставки ус и Огурецкого рассмотрят на заседании Высшего совета правосудия, которое состоится в четверг, 2 сентября.

Светлана Ус работает в Верховном суде уже 25 лет - с 1996 года.

Василий Огурецкий работает в Верховном суде с ноября 2017 года. До этого 22 года занимал должность судьи в Апелляционном суде Донецкой области.

Напомним, ранее судья Николай Гусак подал в отставку из Верховного суда. Он стал пятым судьей ВСУ, который за последний год подал в отставку.