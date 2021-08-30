Верховний суд може втратити ще двох суддів: названо причину

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Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку. Відповідні заяви вони надіслали на адресу Вищої ради правосуддя

Про це пише RegioNews з посиланням на порядок денний засідання Вищої ради правосуддя.

Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.

Світлана Вус працює у Верховному суді вже 25 років - з 1996 року.

Василь Огурецький працює у Верховному суді з листопада 2017 року. До цього 22 роки обіймав посаду судді в Апеляційному суді Донецької області.

Нагадаємо, раніше суддя Микола Гусак подав у відставку з Верховного суду. Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку.