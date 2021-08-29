Зеленский почтил память погибших защитников Украины

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В День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за нашу страну, расположенную на улице Трехсвятительской в Киеве

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Офиса президента.

Отмечается, что в церемонии чествования памяти погибших защитников также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и премьер-министр Денис Шмигаль.

День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, начато в 2019 году указом президента Владимира Зеленского №621/2019.

Сегодня, 29 августа по всей стране будут приспущены государственные флаги в рамках Дня памяти защитников Украины.