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29 серпня 2021, 12:06 130

Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України

29 серпня 2021, 12:06 130
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Фото з відкритих джерел
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У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташовану на вул. Трьохсвятительській у Києві

.Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського №621/2019.

Сьогодні, 29 серпня по всій країні будуть приспущені державні прапори в рамках відзначення Дня пам`яті захисників України.

Офіс президента президент прем'єр спікер військові

 
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