Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України

Фото з відкритих джерел

У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, президент Володимир Зеленський поклав квіти до Стіни пам'яті полеглих за нашу країну, розташовану на вул. Трьохсвятительській у Києві

.Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зазначається, що в церемонії вшанування пам'яті загиблих захисників також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, започатковано у 2019 році указом президента Володимира Зеленського №621/2019.

Сьогодні, 29 серпня по всій країні будуть приспущені державні прапори в рамках відзначення Дня пам`яті захисників України.