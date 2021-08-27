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27 августа 2021, 11:49 5

Ревакцинацию от COVID будут проводить через год - Кузин

27 августа 2021, 11:49 5
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения планирует проводить ревакцинация от коронавирусной болезни через год после прохождения полного курса вакцинации

Как передает RegioNews, об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC Украина.

Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Есть лишь несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ. Но это лишь заявления... Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год", - заявил он.

По его словам, скорее всего в конце сентября Минздрав получит новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что пандемия коронавируса продлится еще не менее двух лет.

коронавирус Минздрав пандемия вакцинация Игорь Кузин

 
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