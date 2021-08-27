Ревакцинацію від COVID проводитимуть через рік - Кузін

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Міністерство охорони здоров'я планує проводити ревакцинація від коронавірусної хвороби через рік після проходження повного курсу вакцинації

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю BBC Україна.

Зараз багато дискусій з приводу того, як ревакцинувати населення. Є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь. Але це лише заяви... Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - заявив він.

За його словами, скоріше за все наприкінці вересня МОЗ отримає нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися також пізніше.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що пандемія коронавірусу триватиме ще не менш ніж два роки.