Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли позиции наших воинов

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Российские оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Объединенных сил.

В направлении Водяного, что возле Донецка, оккупанты применили минометы 120-го калибра, а вблизи Золотого-4 вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отметили в пресс-службе.

В штабе заверили, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, что минувшие сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских оккупантов.