Оккупанты на Донбассе притихли, за сутки - ни одного обстрела

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Минувшие сутки на Донбассе прошли без нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских оккупантов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

"За прошедшие сутки, 20 августа, и по состоянию на 7 часов утра 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 августа в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков. Среди нарушений - 7 обстрелов и 2 пролета БПЛА. Погиб один украинский военный.