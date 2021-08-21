Окупанти на Донбасі двічі обстріляли позиції наших воїнів

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Російські окупаційні війська від початку доби двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, окупанти застосували міномети 120-го калібру, а поблизу Золотого-4 вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"Бойових втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - зазначили у пресслужбі.

У штабі запевнили, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що минула доба на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку проросійських окупантів.