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Окупанти на Донбасі принишкли, за добу - жодного обстрілу
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21 серпня 2021, 10:04 326

Окупанти на Донбасі принишкли, за добу - жодного обстрілу

21 серпня 2021, 10:04 326
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Фото з відкритих джерел
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Минула доба на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку проросійських окупантів

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

"Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 19 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків. Серед порушень - 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА. Загинув один український військовий.

Донбас ООС Україна війна обстріли

 
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