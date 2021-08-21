Окупанти на Донбасі принишкли, за добу - жодного обстрілу
Минула доба на Донбасі минула без порушень режиму припинення вогню з боку проросійських окупантів
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
"Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7 годину ранку 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 19 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань бойовиків. Серед порушень - 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА. Загинув один український військовий.
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