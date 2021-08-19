Прокуратура и ГФС пришли с обысками на два столичных коммунальных предприятия

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Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски на КП "Информатика" и "Киевгорсвет"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прессслужбу столичной прокуратуры

Правоохранительные подозревают должностных лиц указанных коммунальных предприятий и подрядные организации в организации схемы присвоения средств, предназначенных для обустройства уличного освещения.

Следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины Следствие подозревает, что коммунальщики завышали стоимость приобретенных товаров и услуг и в дальнейшем перечисляли бюджетные средства на счета предприятий с признаками рискованности.

"19 августа 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальных предприятий и подрядчиков, а также по адресам фактических мест проживания должностніых лиц КП и сотрудников коммерческих структур начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения", - отмечается в сообщении

Напомним, что утром стало известно о том, что прокуратура объявила о новых подозрения по делам о хищении средств по результатам обысков в структурах КГГА и подрядных организаций.