Кабмин разрешил въезд иностранцев после одной дозы вакцины от COVID

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Кабинет министров Украины разрешил въезд иностранцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства

В соответствии с одобренными изменениями, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

Также достаточным основанием для въезда иностранца будет COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше надо было подтвердить полный курс.

Напомним, что вакцинированные украинцы после возвращения на Родину должны или отправиться на самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на COVID-19 или экспрес-тест