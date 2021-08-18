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18 августа 2021, 14:04 10

Кабмин разрешил въезд иностранцев после одной дозы вакцины от COVID

18 августа 2021, 14:04 10
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины разрешил въезд иностранцев, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства

В соответствии с одобренными изменениями, для пересечения границы Украины иностранцам и лицам без гражданства нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19.

Также достаточным основанием для въезда иностранца будет COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения. Раньше надо было подтвердить полный курс.

Напомним, что вакцинированные украинцы после возвращения на Родину должны или отправиться на самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на COVID-19 или экспрес-тест

COVID-19 тесты Кабмин граница

 
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