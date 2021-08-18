Кабмін дозволив в'Їзд іноземців після однієї дози вакцини від COVID

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Кабінет міністрів України дозволив в’їзд іноземців, які отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду

Згідно із схваленими змінами, для перетину кордону України іноземцям та особам без громадянства потрібен негативний результат ПЛР або експрес-тесту на антиген, а також документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19.

Також достатньою підставою для в’їзду іноземця буде COVID-сертифікат, який підтверджує вакцинацію однією або декількома дозами вакцин, які включені до переліку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Раніше треба було підтвердити повний курс.

Нагадаємо, що невакциновані українці після повернення на Батьківщину мають або відправитися на самоізоляцію або здати ПЛР-тест на COVID-19 чи експрестест