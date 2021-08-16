ГБР сообщило о подозрении в превышении полномочий бывшему чиновнику Минобороны

Пресс-служба ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему директору департамента Министерства обороны Украины, который закупил непригодную для использования в армии антиснайперские системы на 8,7 млн гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Экс-чиновник, злоупотребляя властью, закупил так называемые антиснайперские системы. Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных Силах Украины. Они содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем на 8,7 млн гривен", - отмечается в сообщении.

Бывшему чиновнику Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного группой лиц, в условиях особого периода, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что в прошлом году на Херсонщине разоблачили чиновника на продаже госземли на 1.8 млн гривен.