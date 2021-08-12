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12 августа 2021, 10:50 120

СБУ официально подтвердила что запретила на три года въезд Киркорову

12 августа 2021, 10:50 120
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Фото из открытых источников
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Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН

"По результатам рассмотрения сообщаем, что в интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемому вами лицу (Киркорову — ред.) на территорию Украины сроком на три года”, — говорится в ответе на запрос.

Ранее в СМИ сообщалось, что Киркорову на 3 года запретили въезд в Украину.

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности в связи с письмом от СБУ, который поступил в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

После этого российский певец отреагировал на это в видеообращении в Instagram, отметив, что гордится этим.

А уже 27 июня Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В МКИП отметили, что исключение певца из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины было сделано в соответствии с новым письмом Службы безопасности Украины, с просьбой отозвать предыдущее письмо.

В Службе безопасности Украины заявили, что рекомендации по исключению российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, связаны с судебными прецедентами.

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